Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kırsal İrme Mahallesi'nde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrikçi Cemil Akyıldız, akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Akyıldız, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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