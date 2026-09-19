Şanlıurfa\'da elektrik tesisatı döşerken 5 metreden düşen Ahmet Çakallı öldü

ŞANLIURFA'da bir çiftliğin elektrik tesisatını döşediği sırada 5 metre yükseklikten düşen Ahmet Çakallı (57), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Bir çiftlikte elektrik tesisatı döşeyen Ahmet Çakallı, çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çakallı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.