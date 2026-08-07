Şanlıurfa\'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atıp, refüjeki çelik bariyerlere çarptı. Çelik bariyerlerin altına giren otomobildeki sürücü ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Emine Önen (50) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 47 PJ 954 plakalı otomobil, takla atarak refüjdeki çelik bariyerlede çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, çelik bariyerlerin altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönün otomobilde sıkışan sürücü ve yanında yolcu konumundaki Emel Önen, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Önen'in öldüğü belirlenirken, ağır yaralı sürücü ise ambulans ile Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Önen cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Tedaviye alınan sürücüsünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma sürüyor.