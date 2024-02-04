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Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. A.P'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan arandığı belirlendi. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

04.02.2024 15:57
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Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan A.P'nin yapılan sorgusunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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