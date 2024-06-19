Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki Fırat Nehri kıyısına serinlemek için giren Fatih Işık (22) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında baygın halde bulunan Işık, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.