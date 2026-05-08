Şanlıurfa'da Fırtına Sonrası Çalışmalar Sürüyor

08.05.2026 12:06
Birecik ve Viranşehir'de fırtına sonrası enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yaşanan fırtınaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 Mayıs'ta Birecik ve Viranşehir ilçelerini etkileyen kuvvetli fırtına ve yağış sonrasında Valilik koordinasyonunda kurumların iş birliğiyle yürütülen enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiği belirtildi.

Devrilen ağaçların kaldırılması, enkaz ve çevre temizliği, hasar ve zarar tespit çalışmalarının kapsamlı olarak sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde fırtınadan etkilenen 5 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ilçe merkezlerinde 55 mahalle, kırsal bölgelerde ise 457 mahallede elektrik kesintisinin oluştuğu, elektrik verilemeyen 5 mahallenin bulunduğu bildirildi.

Fırtına nedeniyle hasar oluşan okullardaki çalışmaların tamamlandığı ve okulların eğitime hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırtına nedeniyle Birecik'te 51, Viranşehir'de 19 ve diğer ilçelerde 18 olmak üzere toplam 88 okulumuzda hasar meydana gelmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ilk günden itibaren yürütülen çalışmalar neticesinde 82 okulda onarım çalışması başlatılmıştır. 79 okuldaki çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak bu okullarımız 12 Mayıs Pazartesi günü eğitime hazır hale getirilecektir. 9 okulumuzda ise eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınarak onarım çalışmaları tatil döneminde tamamlanacaktır. Viranşehir'de bulunan 1 okulumuz ise eğitim yılı sonuna kadar başka bir okul bünyesinde eğitim faaliyetini sürdürecektir. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okul onarımları için gerekli destek ivedi olarak sağlanmıştır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde 156 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda 531 yapının hasar tespit çalışmasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise 197 personelle 7 ilçeye bağlı 205 mahallede 449 bin 530 dekar arazide zarar tespit çalışmasının yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

