Şanlıurfa\'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi

Şanlıurfa Viranşehir'de cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak halde görüntülendi.
Kadının o halini kameraya alan bir vatandaşın "Neden böyle giyindin?" sorusuna genç kadın "Çünkü şu an bir savaş içindeyiz. Ve sıkıntılar yaşıyorum, kendimi ifade edemiyorum" yanıtını verdi.
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Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı Nisan ayı olağan genel kurulu Akçakoca'da gerçekleştirildi. Kaymakam ve ilçe protokolünün katılımıyla yapılan genel kurulda, ilçede yapılan çalışmalar ele alındı ve muhtarların talepleri ve sorunları da dikkate alınarak 2024 yılı yatırım programı oluşturuldu.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Türk Bayraklarıyla ilçede teşekkür turu attı. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen tura, belediyenin tüm birim müdürleri ve her birimden üniformalarıyla temsili personel katıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Osmaniye İlkokulu öğrencileri, meslekleri daha iyi tanımak için Akçakoca Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret programında öğrenciler, Kaymakam Mustafa Can ile sohbet ederek mesleği yerinde öğrenme fırsatı buldu.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, ilçe meydanında düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren halka mevlid okuttu.
Muş'un Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki eski çoban Emrah Karadağ, herhangi bir enstrüman kullanmadan sadece başparmağı yardımıyla çıkardığı kaval sesi ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Oturduğu mahalleye yakın meralarda otlatılan koyunların yanına giderek kaval sesi çıkardığını söyleyen Karadağ, yeteneğini sürekli geliştirdiğini vurguladı.
ANKA HABER AJANSI 22 NİSAN PAZARTESİ GÜNDEMİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen BOZDOĞAN-28 operasyonlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Dr. Hakan Bahadır, Türk Bayraklarıyla ilçede teşekkür turu attı. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen tura, belediyenin tüm birim müdürleri ve her birimden üniformalarıyla temsili personel katıldı.
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