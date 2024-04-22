Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak bir şekilde görüntülendi. Cep telefonuyla videoyu kaydeden bir vatandaşın "Neden böyle giyindin?" sorusuna kadın "Çünkü şu an bir savaş içindeyiz. Ve sıkıntılar yaşıyorum, kendimi ifade edemiyorum" yanıtını verdi.

22.04.2024 08:42
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Şanlıurfa Viranşehir'de cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak halde görüntülendi.

"SIKINTILAR YAŞIYORUM, KENDİMİ İFADE EDEMİYORUM"

Kadının o halini kameraya alan bir vatandaşın "Neden böyle giyindin?" sorusuna genç kadın "Çünkü şu an bir savaş içindeyiz. Ve sıkıntılar yaşıyorum, kendimi ifade edemiyorum" yanıtını verdi.

Şanlıurfa\'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi - Son Dakika

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