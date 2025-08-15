Şanlıurfa'da Genç Çift Cinayeti

Şanlıurfa'da, genç çift evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

Merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Sinan (30) ve Kadriye Ejder'den (27) bir süredir haber alamayan yakınları eve gelerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.???????

İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren ekipler, Ejder çiftinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.