Şanlıurfa'da Gencin Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.
Kırsal Kepezli Mahallesi'nde boş bir arazide ceset parçaları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Ekiplerce yapılan incelemede toprağa gömülü cesedin Kadir Tabazığ'a (26) ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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