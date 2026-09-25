Şanlıurfa\'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli, jandarmanın belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 20 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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