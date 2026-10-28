Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı, jandarmanın belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yakaladığı zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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