Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete giren kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Kadıköy Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 22 yaşındaki Şaban Taşkın'ın çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce göletten çıkartılarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Gölete Giren Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tolga S. idaresindeki otomobil ile Cüneyt S. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?