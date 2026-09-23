Şanlıurfa\'da görevli itfaiyeci baba ve oğlu, 6 Şubat 2023 depreminde enkazda çalıştı

Şanlıurfa'da 30 yıldır itfaiyecilik yapan baba ile 10 yıl önce aynı mesleği seçen oğlu, insanların canını ve malını kurtarmak için aynı üniformayla görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında eğitim birimi amiri olarak görev yapan 60 yaşındaki İsmet Karaçizmeli, meslek sevgisini oğluna da aşıladı.

Mesleğe 30 yıl önce başlayan ve çok sayıda yangın, kaza ve arama kurtarma operasyonunda görev alan Karaçizmeli'nin oğlu 37 yaşındaki Ahmet Karaçizmeli de babasının izinden gitmeyi tercih etti.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü tamamladıktan sonra 10 yıl önce itfaiye teşkilatına katılan Ahmet Karaçizmeli, babasıyla aynı daire başkanlığı çatısı altında görev yapmaya başladı.

Meslek hayatlarında çok sayıda zorlu olayla karşılaşan baba ve oğul, görev sırasında birbirleriyle meslektaş, günlük yaşamda ise baba oğul olarak destek oluyor.

"Bin defa ölsem yine itfaiyeciliği tercih ederim"

İsmet Karaçizmeli, AA muhabirine, itfaiyeciliğin gönül ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Karaçizmeli, insanların canını ve malını kurtarmaya çalışmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Karaçizmeli, itfaiyeciliğe duyduğu sevgiyi şu sözlerle anlattı:

"İtfaiyecilik kutsal bir meslek. Biz evde de bunları çocuklarımıza anlatıyoruz. Hatta arkadaş ortamlarında bile diyordum ki ben bin defa ölsem, tekrar bin defa dirilsem yine itfaiyeciliği tercih ederim. Çünkü zorda olan insanların malını ve canını kurtarmaya çalışıyoruz. Olaylara gidiyoruz, insanlar bize tepki gösteriyorlar. Olay bittikten sonra sarılıp bizi öpüyorlar, bize dua ediyorlar. Çünkü yaptığımız görev kutsal bir görev. İnsan hayatı söz konusu."

Oğlunun itfaiyecilik mesleğini seçmesinden ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Karaçizmeli, Ahmet'e mesleğe başladığında sorumluluk bilinciyle hareket etmesini tavsiye ettiğini aktardı.

Karaçizmeli, oğluna "Sırtını bana dayama, sen Ahmet Karaçizmeli ol. Benim babam müdür veya amirdir diye sırtını bana dayama. İşini düzgün yap, gerisini yaradana bırak." dediğini, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" düsturuyla hareket ettiklerini kaydetti.

"İş yerinde amirim eve gidince babam"

Ahmet Karaçizmeli ise babasının itfaiyecilik görevlerini evde anlatmasının kendisinde mesleğe karşı ilgi oluşturduğunu söyledi.

İtfaiyeci olma hayalini gerçekleştirmek için Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü tamamladığını belirten Karaçizmeli, babasıyla aynı mesleği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Babasının mesleğine duyduğu sevginin kendisini de etkilediğini belirten Karaçizmeli, birlikte görev yaptıkları zorlu operasyonlardan birinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sırasında yaşandığını anlattı.

Depremde babasıyla Şanlıurfa'nın Bahçelievler bölgesinde yıkılan bir binanın enkazında 2-3 gün görev yaptıklarını aktaran Karaçizmeli, "Çok farklı bir duygu. İnsan anlatamıyor. Ancak kendi babanızla aynı yerde çalışmanın duygularını insan yaşaması lazım." dedi.

Karaçizmeli, itfaiyeciliğin insanların hayatına dokunan bir meslek olduğunu, kurtarılan insanların mutluluğunun kendilerini daha fazla motive ettiğini dile getirdi.

Babasıyla iş yerindeki ve evdeki ilişkilerinin farklı olduğunu belirten Karaçizmeli, "İş yerinde amirim, eve gidince babam." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Kırmızı ise baba ve oğlunun özverili çalışmasından memnun olduklarını belirtti.