Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Yapılan kontrollerde şüphelinin "kendini polis, asker, savcı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. olduğu belirlendi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 12 bin 211 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti ve sürücülerin kimliklerini belirledi. Sürücülerin, emniyet şeridi kullanmamak, trafik kurallarına uymamak ve saygısızca araç kullanmak gibi suçlardan cezalandırıldığı belirtildi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kardeşi gözaltına aldı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Karesi Belediyesi, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal market kartı, yakacak yardımı, ev tadilatı gibi birçok ihtiyacı karşılayan belediye, insan odaklı hizmetlerine 2024 yılında da devam edecek.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyeceğini söyledi. Bahçeli, muhalefet partilerinin birbirini yiyip tükettiğini ve CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurduğunu belirtti.
Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan Ahmet Özhan, Kayserililere birbirinden güzel eserlerle unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlikte Ahmet Özhan'a çiçek ve kitap hediye edildi.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.
DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, "AK Parti'yle görüşüyor musunuz?" sorusuna "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" yanıtını verdi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu madde ile kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcunun bavulunda yapılan aramada 2 bin 554 adet uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli hareketler sergileyen şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?