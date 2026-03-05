Şanlıurfa'da Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
Şanlıurfa'da Hırsızlık Girişimi

05.03.2026 17:29
Kimliği belirsiz kişi, cep telefonu çaldı ama esnaf tarafından yakalanıp gönderildi.

ŞANLIURFA'da kimliği belirsiz kişinin cep telefonu tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinin vitrinindeki telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Pasaj esnafı tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, çaldığı telefonu geri verdi. Esnaf, ramazan ayı olması nedeniyle şüpheliyi polise teslim etmeyerek pasajdan uzaklaştırdı.

Olay, Yusufpaşa Mahallesi'ndeki Kapaklı Pasajı'nda meydana geldi. Cep telefonu satışı ve tamiri yapılan iş yerine gelen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark edince içeri girdi. Vitrinde sergilenen cep telefonunu gözüne kestiren şüpheli, kısa sürede telefonu alıp cebine koyarak dükkandan çıktı. Şüphelinin rahat tavırlarla iş yerinden ayrıldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir süre sonra iş yerine gelen dükkan sahibi, vitrindeki telefonun yerinde olmadığını fark etti. Kamera kayıtlarını inceleyen esnaf, telefonun çalındığını belirledi ve durumu çevredeki diğer esnafa bildirdi. Pasajdan henüz ayrılmadığı tespit edilen şüpheli, pasaj esnafı tarafından yakalandı. Esnaf, ramazan ayında hırsızlık yaptığı gerekçesiyle şüpheliye tepki gösterdi. Cep telefonu ile görüntülenen şüpheli, çaldığı telefonu geri verdi. Pasaj esnafı, ramazan ayı dolayısıyla şüpheliyi polise teslim etmeyerek pasajdan ayrılmasını istedi. Şüpheli, esnaf tarafından diğer dükkanlara da 'hırsız bu' uyarısı yapılmasının ardından pasajdan uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

