Şanlıurfa'da İş Yerinde Yangın

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haliliye ilçesinin Bamyasuyu Mahallesinde mobilya üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 araç ve 13 personelle müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.???????