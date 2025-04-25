Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 24 bin lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince (HAYDİ), kaçak balık avladığı tespit edilen E.Ş'ye ait araçta arama yapıldı.
Aramada, E.Ş'nin kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı belirlendi.
Araçta 180 kilogram balık ile misina ağ ele geçirildi, E.Ş'ye 24 bin lira para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Kaçak Balıkçılık Ceza Getirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?