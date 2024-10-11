Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Kullanımıyla TOGG Yangını

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da villasına kaçak elektrik çektiği tespit edilen Mehmet Emin Tugay'ın duvar şarj cihazına bağlı olan aracı TOGG, alev alarak yandı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Tugay hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi kırsal Çiftekuyu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Tugay'ın duvar şarj cihazına bağladığı aracı TOGG, şarj sırasında alev aldı. Tugay'ın ihbarı üzerine mahalleye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, TOGG kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili Şanlıurfa Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, aracın şarjdayken alev alması sonucu yanmış olabileceği tespitine yer verildi. Elektrikli aracın şarj sırasında yanması üzerine Dicle Elektrik ekipleri de burada inceleme yaptı. İnceleme sonunda yangının yaşandığı evin elektrik aboneliğinin bulunmadığı ve ev ile birlikte yanan aracın o sırada şarj edildiği duvar tipi şarj cihazından da kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi. Ev sahibi hakkında kaçak elektrik kullanmaktan dolayı işlem yapıldı.