Şanlıurfa'da Kardeş Cinayeti

03.09.2025 22:59
Ahmet Yıldız, tartıştığı ağabeyi Ali Yıldız'ı tüfekle vurarak öldürdü, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Ahmet Yıldız (48), tartıştığı ağabeyi Ali Yıldız'ı (59) tüfekle vurarak öldürdü.

AĞABEYİNİ TÜFEKLE VURDU

Olay, akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Yıldız ile ağabeyi Ali Yıldız arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ahmet Yıldız, yanında bulunan tüfekle ağabeyine ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ali Yıldız kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Ahmet Yıldız ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ali Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

