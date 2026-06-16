Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşmasında tribünlerdeki bir taraftar dikkatleri üzerine çekti. Siyaha boyadığı yüzü, beyaz saçları ve kullandığı beyaz lenslerle kameralara yansıyan taraftar, maçın ardından birçok yabancı basın kuruluşunun haberlerinde yer aldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Merak uyandıran taraftarın, sosyal medyada "Udi Neco" olarak tanınan Necdet Ölçerman olduğu öğrenildi. Ölçerman'ın sıra dışı görünümü, özellikle yabancı basında geniş yer bulurken İngiliz yayın kuruluşu LADbible da konuya ilişkin haber yayımladı.

YÜZÜNÜ BOYAMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Dikkat çeken görüntünün arkasında ise fanatik taraftarlık yatıyor. Günlük yaşamında normal bir görünüme sahip olan Necdet Ölçerman'ın, maç günlerinde kullandığı siyah-beyaz konseptin Beşiktaş'ın renklerinden ilham aldığı belirtildi.

Daha önce EURO 2024 maçlarında da benzer görüntüler veren taraftarın, bu geleneğini Dünya Kupası'nda da sürdürdüğü ifade edildi.

YABANCI BASINDA DA YER BULDU

Türk taraftarın görüntüleri yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası medyada da ilgi gördü. Bazı yabancı yayınlarda taraftarın görünümü sinema karakterlerine benzetilirken, tribünlerin en dikkat çeken figürlerinden biri olduğu yorumları yapıldı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN GÖRÜNTÜ

Avustralya karşılaşmasının ardından ortaya çıkan kareler, Dünya Kupası'nın ilk haftasında en çok dikkat çeken tribün görüntüleri arasında gösterildi. Siyah-beyaz görünümüyle öne çıkan Necdet Ölçerman, bu kez performansıyla değil görünümüyle dünya basınının ilgisini çekmeyi başardı.