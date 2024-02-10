Şanlıurfa'da kaza: 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaza: 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı anlaşıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 14:09
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MİNİBÜSÜN MOTORU FIRLADI

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı, minibüsün de kazaya karıştığı görüldü. Kaza sırasında minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu da görüntülerde yer aldı. Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da kaza: 4\'ü ağır, 6 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: yavaş gidiyorlar biraz daha hızlı gitmeleri lazım görünmez olmak için 26 5 Yanıtla
  • Kerim Gürel: Minibus soforu hatali 19 1 Yanıtla

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