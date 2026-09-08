Şanlıurfa'da kırtasiye denetiminde 44 işletmeye 175 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da kırtasiye denetiminde 44 işletmeye 175 bin lira ceza

Şanlıurfa\'da kırtasiye denetiminde 44 işletmeye 175 bin lira ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi il genelindeki 188 kırtasiyeyi denetledi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletmeye toplam 175 bin lira para cezası uygulanırken, yaklaşık 16 bin ürünün fiyat etiketi ve uygunluğu kontrol edildi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletme hakkında 175 bin lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiyelere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin talimatları doğrultusunda ağustos ayında başlatılan denetimler kapsamında il genelindeki 188 kırtasiye işletmesi denetlendi, yaklaşık 16 bin ürünün fiyat etiketi ve ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ürünlerin satış fiyatlarının açık ve anlaşılır şekilde belirtilip belirtilmediği, raf ve kasa fiyatları arasında uyum bulunup bulunmadığı, fiyat etiketlerinde mevzuatın öngördüğü bilgilerin yer alıp almadığı ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği incelendi.

Denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletmeye 175 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kırtasiye denetiminde 44 işletmeye 175 bin lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:43
Kadıköy kalesi düştü Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:49:52. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kırtasiye denetiminde 44 işletmeye 175 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement