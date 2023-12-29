 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, taşınma sırasında komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Reşit Kaya (45) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı ve kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa\'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
29.12.2023 - 21:37,
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde, taşınma sırasında komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Reşit Kaya (45), olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Jandarma, Olaylar, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement