Şanlıurfa'da Kuduz Köpek Isırdı, İnsan Karantinaya Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kuduz Köpek Isırdı, İnsan Karantinaya Alındı

Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa Şahin, işe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Şahin'in hastaneye kaldırılmasının ardından yakalanan köpekten alınan numune kuduz olduğunu gösterdi. Şahin, karantinaya alınırken belediye ekipleri de başıboş köpekleri toplamaya başladı.

06.06.2024 13:23
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ŞANLIURFA'da kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin (44), karantinaya alındı.

Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

Kaynak: DHA

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