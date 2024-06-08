Şanlıurfa'da Kuduz Vakaları Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kuduz Vakaları Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı

Şanlıurfa\'da Kuduz Vakaları Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasına rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Köpeklerin ısırması sonucu hastaneye kaldırılan kişilerin tedavileri başlatıldı ve sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerine alındı. Valilik, sokak hayvanlarının aşılanması konusunda belediyelere seferberlik çağrısı yaptı.

08.06.2024 21:59
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Batıkent Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin ısırdığı kişinin ihbarıyla başlayan ve sonrasında yapılan kontrollerde söz konusu köpeğin kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu alan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü koordinesinde karantina bölgesi olarak ilan edilmiştir. Karantina bölgesinde veteriner eşliğinde toplanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerimize getirilerek özel alanlara alınmıştır. Karantina sürelerinin tamamlanmasıyla kısırlaştırma ve rehabilite süreçleri başlatılacaktır. Bize emanet edilen canlarımızın sağlığı için her an müdahaleye ve her türlü göreve hazırız. Haliliye ilçesi Bakımlı Mahallemizde yer alan Şanlıurfa Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz hayvanların akıbetini merak eden tüm hayvanseverlerin ziyaretine açıktır."

Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırmış, kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kırsal Payamlı Mahallesi'nde de karantina uygulaması başlatıldı

Öte yandan 30 Mayıs'ta kırsal Payamlı Mahallesi'nde Ufuk Kılıç'a (16) saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edildi.

Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili toplantı yapıldığı belirtildi.

Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasına rastlanması ve bu hayvanların vatandaşları ısırması konusunun da toplantıda gündeme geldiği aktarılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık müdürlükleri tarafından her 2 vakanın yakından takip edildiği, yaralanan vatandaşların zamanında aşılama süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, kuduz vakalarının şehir merkezinde görülmesinin büyük risk oluşturduğunu, ilgili kamu kurumlarına ve bütün belediyelere "sokak hayvanlarının kuduz hastalığına karşı aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışmaları" talimatı verdiğini aktardı.

4 kişiyi ısırdığı tespit edildi

Valilikten yapılan başka bir açıklamada ise Payamlı ve Batıkent mahallelerinde kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler tarafından 4 kişinin ısırıdığının tespit edildiği belirtildi.

Sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınarak tecrit edildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ise hiçbir gecikmeye meydan verilmeden tedavilerine başlandığı ve aşılarının yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen her iki olaydan sonra Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, sokak hayvanları ve kuduz vakalarıyla ilgili bütün gelişmeler ve alınması gereken tedbirlerin ilgili tüm kuruluşlarla birlikte Valilik tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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