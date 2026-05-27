Şanlıurfa'da Kurban Bayramı Kutlandı

ŞANLIURFA'da Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlar, kurbanlıklarını belediye tarafından belirlenen semt pazarlarında kesti.

Şanlıurfa'da kurban kesim işlemleri, bayram namazının ardından belediyeye ait semt pazarlarında yoğun katılımla başladı. Sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gelenler, uygun yer bulabilmek için yoğunluk oluşturdu. Kesim alanlarında kadınların da kurban etlerini parçalama ve ayırma işlemlerine yardımcı olduğu görüldü. Bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte alana geldiği gözlendi.

Kesim için hazırlanan bir boğa ise sahiplerinin elinden kaçarak boş bir depoya girdi. Sahipleri peşine düştüğü boğayı uzun süre kovaladı. Boğa bir süre sonra yakalanarak kesime götürüldü.