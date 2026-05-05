Şanlıurfa'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Şanlıurfa Valiliği tarafından kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, meteorolojiden alınan son bilgilere göre gün içerisinde il merkezi, Akçakale, Ceylanpınar, Harran, Hilvan ve Siverek ilçelerinde ağırlıklı olmak üzere akşam saatlerinde artarak yer yer kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması, özellikle trafikte ortaya çıkabilecek aksamalara karşı duyarlı olunması gerektiği istendi.