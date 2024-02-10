Şanlıurfa\'da minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel

Akaryakıta bir okkalı zam daha

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MİNİBÜSÜN MOTORU FIRLADI

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı, minibüsün de kazaya karıştığı görüldü. Kaza sırasında minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu da görüntülerde yer aldı. Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.