Şanlıurfa'da minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs, hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu görüldü. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve 4 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MİNİBÜSÜN MOTORU FIRLADI

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı, minibüsün de kazaya karıştığı görüldü. Kaza sırasında minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu da görüntülerde yer aldı. Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

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