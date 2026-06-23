Kaza, öğle saatlerinde Yeşiloğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet İnanç'ın kontrolünü kaybettiği 06 DD 6741 plakalı motosiklet devrildi. Savrulan İnanç, refüjdeki kaldırıma başını çarparak yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammet İnanç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İnanç'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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