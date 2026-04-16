Şanlıurfa'da Okul Güvenliği Toplantısı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak başkanlığında, okullarda uygulanacak güvenlik tedbirlerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vali Hasan Şıldak başkanlığında Kaymakamların katılımıyla okullarda eğitim süreçlerini etkileyen olumsuzlukların önlenmesine yönelik konuların görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi. Vali Şıldak, il genelindeki bütün okullarda arttırılan güvenlik tedbirlerinin etkili şekilde uygulanmasını, eğitim ortamlarının en uygun koşullara sahip olması için çalışma yapılmasını istedi." denildi.