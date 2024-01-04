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Şanlıurfa'da okulda sıkışan öğrenci itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da okulda sıkışan öğrenci itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa Haliliye ilçesinde bulunan Kız Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Hayrünnisa Yıldız'ın ayağı, okul sırasına sıkıştı. Öğrencinin ayağını çıkaramaması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. İtfaiye ekipleri, oturağı keserek Yıldız'ın ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa\'da okulda sıkışan öğrenci itfaiye tarafından kurtarıldı
04.01.2024 - 20:47,
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Şanlıurfa'da okulda ayağı oturduğu sıraya sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haliliye ilçesi Refahiye Mahallesi Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrünnisa Yıldız'ın ayağı, okul sırasına sıkıştı.

Öğrenci, ayağını çıkaramadı. Arkadaşları ve öğretmenlerinin de çabalarının sonuçsuz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oturağı keserek Yıldız'ın ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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