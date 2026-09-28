Şanlıurfa'da operasyonda 25 tabanca ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da operasyonda 25 tabanca ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kentte 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda 25 tabanca, 60 silah, 19 tüfek ile 874 fişek ve 318 kartuş ele geçirildi.

Şanlıurfa'da çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda 25 tabanca, 60 silah, 19 tüfek ile 874 fişek ve 318 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa Cumhuriyet BaşsavcılığıŞanlıurfaGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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