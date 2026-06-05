Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

05.06.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, ormanlık alanlara 31 Ekim'e kadar girişleri yasakladı. Ateşli piknik de yasak!

Şanlıurfa Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle ormanlık alanlarında oluşan insan ve araç hareketliliği göz önüne alınarak bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 8 Haziran 2026-31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki dönemde yasaklanmıştır. Şanlıurfa genelinde bütün ormanlık alanlarda, mangal, semaver vb. ateşli piknik yapılması, havai fişek, meşale, maytap vb. malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Ayrıca kara yolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır. Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Hilvan Karacurun Orman Parkı'nda piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak mümkün olabilecektir. Bu alanların dışında kalan bütün ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlar, kendilerine ayrılan bu alanlardan sadece ateşsiz piknik yapmak amacıyla (Gölpınar Tabiat Parkı'nda Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alan hariç) gerekli bütün önlemleri alarak yararlanabileceklerdir."

Açıklamada, Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamındaki mahalleler başta olmak üzere il genelinde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla kontrollü ateş yakılması dahil her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtilirken, alınan tedbirlerin kaymakamlıklar ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kolluk kuvvetleri, orman muhafaza memurları ve belediye zabıtalarınca denetleneceği, kurallara aykırı hareket edenler hakkında ise adli ve idari işlem uygulanacağı ifade edildi.

???????

Kaynak: AA

Şanlıurfa Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Belçika’da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 12:45:48. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.