Şanlıurfa'da Otobüs-Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otobüs-Tır Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa\'da Otobüs-Tır Kazası: 2 Yaralı
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Karaköprü'de yolcu otobüsü tıra çarptı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cumali T'nin (30) kullandığı 53 HB 601 plakalı yolcu otobüsü, kırsal Örçünlü Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Mehmet O. (42) yönetimindeki 06 FUA 22 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan Şeyma K. (30) ve Saadet T. (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Otobüs-Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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