Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında sürücüler de bulunuyor. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

09.07.2024 04:45
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.B. yönetimindeki 34 BM 1275 plakalı otomobil, kırsal Yusuf Kuyu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 34 DY 6831 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, aralarında sürücülerin de bulunduğu 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı - Son Dakika
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