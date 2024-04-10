Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Külünçe Mahallesi yakınlarında İmam U. yönetimindeki 34 EB 7514 plakalı otomobil, Ömer Şahin'in (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Ömer Şahin ile Mehmet Y. yola savrularak ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Abidin Ok, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?