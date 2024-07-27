Şanlıurfa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şakir N. yönetimindeki 47 AAS 076 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun kırsal Şenocak Mahallesi kavşağında, Orhan Ay'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Orhan Ay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Gökhan Ay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpma anı yer alıyor.