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Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında Mehmet Sümer idaresindeki otomobil ile Yusuf Çeçen yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu hayatını kaybetti, Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ ise yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Şanlıurfa\'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
23.01.2024 - 20:17,
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Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sümer idaresindeki 47 ACU 204 plakalı otomobil Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 25'inci kilometresindeki Şenocak kavşağında Yusuf Çeçen yönetimindeki 47 AAH 185 plakalı tır ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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