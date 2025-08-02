Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.

Ali Arıkan'ın kullandığı 63 BZ 413 plakalı otomobil, Haliliye ilçesi kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü.

O sırada bölgede kanalda arama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri hemen müdahale ederek kanala düşen araç sürücüsü Arıkan ile araçtaki Ahmet Durmaz'ı kurtardı.

Arıkan ve Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.