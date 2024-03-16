Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Şanlıurfa\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Atakent Mahallesi'nde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

16.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:14
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi 604'üncü cadde de M.E.D. idaresindeki 63 AGR 099 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 MB 9806 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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