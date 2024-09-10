Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Akpiyar Mahallesi GAP Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha K'ya (52), sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 ABD 631 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.