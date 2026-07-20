Şanlıurfa'da Park Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Şanlıurfa\'da Park Halindeki Araç Alev Aldı
20.07.2026 16:00
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Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde park halindeki otomobil yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

ŞANLIURFA'da devlet hastanesinin açık otoparkında park halindeki otomobil aniden alev aldı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin açık otoparkında park halinde bulunan, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, öğle saatlerinde alev aldı. Büyüyen yangın sırasında meydana gelen patlama, paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

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