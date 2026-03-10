Şanlıurfa\'da Plaka Değiştirme Kuyruğu

ŞANLIURFA'da 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka, yani 'Amerikan Pres Plaka' kullanan sürücülere 140 bin lira para cezası uygulanması, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulması ve araçların 30 gün trafikten menedilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu süre 1 Nisan'a uzatıldı.

Şanlıurfa'da yüzlerce araç sahibi plakalarını değiştirmek için başvuruda bulundu. Cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için işlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen vatandaşlar, gerekli evrak işlemleri için önce noterlere ardından Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na başvurdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun kuyruklar oluşturan sürücüler, saatlerdir sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini söyledi. Hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden araç sahipleri, ceza yememek amacıyla işlemlerini yaptırmak istediklerini kaydetti.