Şanlıurfa'da Ramazan'ın İlk Teravih Namazı Kılındı

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Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

ŞANLIURFA - Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Halil-ür Rahman (Dergah) Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. Kılınan namaz sonrası Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar balıklara yem attı, yerleşkeyi gezerek dua etti.