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İnşaat kazısında Roma dönemine ait mozaikli kaya mezar odası bulundu - Son Dakika
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İnşaat kazısında Roma dönemine ait mozaikli kaya mezar odası bulundu

Şanlıurfa'da bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait mozaikli kaya mezar odası bulundu. İnşaat çalışması sırasında yaşanan çökme sonucu ortaya çıkan mezar odası, antik döneme ait olduğu değerlendirilerek koruma altına alındı. Arkeologlar, detaylı inceleme yapmak üzere uzman ekipleri görevlendirdi.

İnşaat kazısında Roma dönemine ait mozaikli kaya mezar odası bulundu
20.01.2024 - 11:21,
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İnşaat kazısında Roma dönemine ait mozaikli kaya mezar odası bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir inşaattın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait mozaikli kaya mezar odası bulundu.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi 3161. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Esmer'e ait arsada başlatılan temel kazısı sırasında yaşanan çökme sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikli kaya mezar odası ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Müzesinde görevli arkeologlar, mağara içinde inceleme çalışması başlattı. Yapılan inceleme çalışmaları sonrası antik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya mezar odası üzeri kapatılarak koruma altına alındı. Üzeri kapatılan kaya mezarın detaylı incelemesinin uzman ekipler tarafından yapılacağı bildirildi.

Arsa sahibi Mustafa Esmer, temel kazısı sırasında yaşanan çökme sonrası yetkililere haber verdiklerini söyledi. Esmer, "İnşaat çalışması sırasında mağara gözüktü. Mağaradan sonra taşı gördük. Daha sonra yetkililere haber verdik. Yetkililer de zaten geldi, altta mezar bulundu. Yetkililer mağara içine girip inceleme yaptı. Bundan dolayı inşaat çalışmamız durdu" dedi.

"Urfa kadim bir kent ve toprağın altında antik medeniyetlerin sıklıkla rastlandığı bir şehir"

Kaya mezar odasında inceleme yapan arkeolog ve sanat tarihçisi İbrahim Sarısu ise, "Mahalle sakinleri burada bir inşaat çalışması yaparken bir çukura rastlıyorlar ve çukurun antik dönemden kaldığını tahmin ederek yetkililere haber veriyorlar. Müzeden arkadaşlar gelip inceleme çalışması yaptılar. Roma Döneminden kalan mozaikli bir mezar odası. Tabi döneminde tahrip edildiği görülüyor. Müzeden uzman arkadaşlar, önümüzdeki günlerde daha detaylı bilimsel inceleme çalışması yapacaklar. Urfa biliyorsunuz toprağın altında antik medeniyetlerin sıklıkla rastlandığı bir şehir. Dolayısıyla Urfa'nın tamamında bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Urfa kadim bir kent ve normal bir sonuç diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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