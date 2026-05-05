Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valiliği, vatandaşların ani yağışla birlikte su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.