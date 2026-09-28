Şanlıurfa'da sahte plakalı tır sürücüsü gözaltına alındı, 140 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sahte plakalı tır sürücüsü gözaltına alındı, 140 bin lira ceza uygulandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de jandarmanın trafik uygulamasında durdurulan tırın sürücüsü, sahte plaka kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, belgesine 30 gün el konuldu ve tır 30 gün trafikten men edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sahte plaka kullanan tır sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa-Gaziantep oto yolunun kent girişinde trafik uygulaması yapan ekipler, A.E. idaresindeki 01 R 2115 plakalı tırı durdurdu. Yapılan kontrolde, araca takılı ve ruhsatta kayıtlı plakaların uyuşmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine sürücü, "resmi belgede sahtecilik" ve "sahte plaka kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

Öte yandan, sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Tır da 30 gün trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
KaraköprüŞanlıurfaOtomobil3. SayfaTrafikGüncelSuçSon Dakika

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