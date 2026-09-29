Şanlıurfa'da saman çuvallarında 27 bin paket tütün mamülü bulundu, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da saman çuvallarında 27 bin paket tütün mamülü bulundu, 2 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa\'da saman çuvallarında 27 bin paket tütün mamülü bulundu, 2 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa-Mardin kara yolunda bir TIR ve iş yerinde yapılan aramada, saman çuvallarına ve aracın bölmelerine gizlenmiş 27 bin paket ısıtılan tütün mamülü, 11 bin 250 paket kaçak sigara ile 1350 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu TIR'daki saman çuvallarına ve aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 27 bin paket ısıtılan tütün mamülü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 1350 elektronik sigara ve 18 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şanlıurfa- Mardin kara yolunda bir iş yeri ve TIR'da arama yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, saman çuvallarının içerisi ve TIR'ın farklı bölmelerine gizlenmiş kaçak ürünler bulundu. Aramada 27 bin paket ısıtılan tütün mamulü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 1350 elektronik sigara ile 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
ŞanlıurfaGüvenlik3. SayfaMardinGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da saman çuvallarında 27 bin paket tütün mamülü bulundu, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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