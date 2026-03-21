Şanlıurfa\'da Şehit Kabirlerine Bayram Bakımı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlerin kabirlerinin bakım ve onarımını yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, görevli personel kent merkezinde ve ilçelerinde bulunan şehitlerin kabirlerinin eksik ve ihtiyaçlarını tespit etti.

Kabirlerin tek tek bakım, onarım ve temizliğini yapan ekip, mezarlara karanfil bırakıp, dua etti.

Ayrıca jandarma ekipleri, kentteki şehit ve gazi ailelerini de ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.