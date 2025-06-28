Afrika değil Türkiye! Bu fotoğraf az önce çekildi

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşların su ile serinlemeye, bazılarının ise şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görülüyor.

ÇARŞI VANTİLATÖRLERLE SERİNLETİLİYOR

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor. Hamza Çakallı, havaların çok sıcak olması nedeniyle başını örttüğünü ve serin olduğu için Balıklıgöl'deki yeşil alanda dinlendiğini söyledi.